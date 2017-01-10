ضبط مليون و226 ألف شمروخ داخل حاويتين بميناء بورسعيد

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة التهريب الجمركى بالمنطقة الشرقية، اليوم الثلاثاء، من ضبط 1466 كرتونة ألعاب نارية “شماريخ “، بإجمالى مليون 266 ألف شمروخ و168 طلقة، داخل حاويتين قادمتين من ميناء شنجهاى بالصين إلى ميناء بورسعيد.

تلقت إدارة مكافحة التهريب، معلومات عن نية أحد المستخلصين تهريب بضائع محظور دخولها البلاد داخل حاويتين قادمتين من ميناء شنجهاى إلى ميناء بورسعيد بساحة المستودع العام على أن مشمولها صنف “كبريت”.

تم تشكيل لجنة جمركية وأمنية بحضور مندوب التوكيل، للكشف عن مشمول الحاويتين، وتبين احتواء الأولى على 686 كرتونة ألعاب نارية بها شماريخ بأطوال متنوعة، بإجمالى 659448 مخبأة داخل أجولة، وعثر بالحاوية الأخرى على 790 كرتونة ألعاب نارية بها شماريخ أطوال متنوعة بإجمالى 75840 صاروخ و606720 طلقة، ليصل إجمالى المضبوطات لـ1466 كرتونة ألعاب نارية، “شماريخ” باجمالى مليون 266 ألف شمروخ، وذلك عن طريق إخفائها خلف كراتين الكبريت.

تم التحفظ على المضبوطات ومشمول الحاويتين لدى الشركة الخازنة واتخاذ الإجراءات القانونية والجمركية حيال ذلك.