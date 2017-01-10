براد بيت حزين جداً.. ما السبب؟

كشف أحد أصدقاء النجم العالمي براد بيت Brad Pitt أنه حزين جداً بسبب تسريب ملفات المحكمة الخاصة بطلاقه من أنجلينا جولي Angelina Jolie للعلن. وتوضح الوثائق المسربة مدى شدة النزاع على الحضانة بين الطرفين.

وقال المصدر نفسه لصحيفة الـ Daily Mail: "ظهور هذا الانقسام للعلن يضُر بجميع أفراد العائلة.. إنه لأمر محزن أن تستغرق مسألة الموافقة على جعل السجلات الخاصة بالقضية سرية حوالي أربعة أشهر، في حين لا يستغرق الأمر أكثر من يوم واحد فقط حتى تتسرب الأمور للعلن مرة أخرى".

وتابع المصدر: "لقد جرت تبرئة ساحة براد من قِبل مكتب التحقيقات الفيدرالي وخدمات الطفل، ومن المؤسف أن يستمروا بالتصرف على نحو من شأنه أن يؤذي جميع أفراد العائلة".

وتظهر الوثائق أن جولي تتهم زوجها المنفصل عنها بالتشهير بها علناً،وفقاً لما ورد في وثائق المحكمة الجديدة والتي تدعي فيها أن بيت مرعوب من كشف الحقيقة للجمهور.

وتقول المزاعم أن أنجلينا وافقت على طلب بيت بالختم القانوني للسجلات الخاصة بأطفالهم .

وقد قدم بيت، البالغ من العمر 53 عاماً، وفريقه القانوني طلباً إلى قاضي المحكمة العليا في لوس أنجلوس بخصوص جعل جميع السجلات المتعلقة بأطفالهما الستة سرية، مدعياً أن إتاحة هذه السجلات يُعد انتهاكاً للخصوصية.

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