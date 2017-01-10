محافظ مطروح يصرف 10 آلاف جنيه لأسرة شهيد كمين المساعيد بالعريش

(أ.ش.أ)

قرر محافظ مطروح اللواء علاء أبو زيد، صرف مبلغ 10 آلاف جنيه لأسرة الشهيد المجند “عبد الله عبد الرحمن ناصر”، والذي استشهد مع مجموعة من زملائه، ضمن 9 شرطيين في كمين المطافي بالمساعيد بمدينة العريش صباح أمس الاثنين، كمصروفات للجنازة.

ولفت المحافظ، في بيان، إلى اهتمام جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بأسر الشهداء، موضحًا أنه تم التنسيق مع أسرة الشهيد لترتيبات إقامة جنازة عسكرية من المقرر خروجها من المسجد الكبير بوسط مدينة مرسى مطروح عقب صلاة العصر.

وتقدم المحافظ ، نيابة عن عمد ومشايخ وعواقل والأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، بخالص التعازي لأسرة المجند ابن وزارة الداخلية شهيد الواجب الوطني، مؤكدًا دعمه لرجال الشرطة لمواصلة التصدي لمثل هذه العمليات الإجرامية وسرعة ضبط الجناة لتقديمهم للعدالة والقصاص منهم.

وشدد، على ضروررة وقوف أبناء مطروح كحماه البوابة الغربية لمصر مع جميع أجهزة الدولة ضد الأعمال الإرهابية المتطرفة، والتي تحاول النيل من المصريين، وأشاد أبو زيد بجهود رجال الشرطة بمديرية أمن مطروح الفترة الماضية لضبط الخارجين عن القانون لتحقق الأمان والطمأنينة للمواطنين خاصة على الطرق السريعة.