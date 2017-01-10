الداخلية تجري الكشف الطبي على 939 من المواطنين ورجال الشرطة ونزلاء السجون

واصلت وزارة الداخلية توجيه القوافل الطبية لتوقيع الكشف الطبي على نزلاء السجون والمحتجزين بالمراكز والأقسام وكذلك رجال الشرطة والمواطنين وقام قطاع الخدمات الطبية بإرسال قوافل طبية تضم جميع التخصصات الطبية إلى مديرية أمن بنى سويف.

كما تم توقيع الكشف الطبي على 893 حالة من بينهم (6 ضباط, 377 فرد شرطة وموظفا مدنيا, 9 مجندين, 495 مواطنا, 8 من نزلاء السجون) وصرف الأدوية اللازمة لهم.

وقام قطاع الخدمات الطبية أيضا بالتنسيق مع (الجمعيات الخيرية ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفى الشرطة بالعجوزة ومستشفى الشرطة بالإسكندرية) إجراء الكشف الطبي على 46 حالة متنوعة وصرف الأدوية اللازمة لهم.

يأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تطبيق كافة أوجه الرعاية المختلفة للعاملين بالوزارة ونزلاء السجون والمحتجزين بمراكز وأقسام الشرطة خاصة الرعاية الطبية لما لها من اعتبارات إنسانية وإجتماعية.