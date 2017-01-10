تامر حبيب عن عودة «شيريهان»: عندما يصبح حلمًا كبيرًا حقيقة

كتب_ مصطفى حمزة:

علق السيناريست “تامر حبيب” على عودة الفنانة شيريهان،عقب ظهورها مساء أمس بالحفل الذى خصص للإعلان عن العمل المسرحى الذي ستقدمه بعد غياب، قائلًا: “عندما يصبح حلما كبيرا..حقيقة”.

> تامر احتفى بعودة شيريهان، ونشر عبر صفحاته بمواقع “فيس بوك”و”انستجرام” صورة تجمعه بها، وكتب “عندما يصبح حلما كبيرا..حقيقة”