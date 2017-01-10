«عبد العال» لوفد البرلمان الهولندي: «نسعى لبناء دولة مدنية حديثة»

استقبل الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بمكتبه اليوم، رئيسة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الهولندى والوفد المرافق لها.

وأكد عبد العال خلال اللقاء على الروابط المشتركة التى تجمع مصر وهولندا فى جميع النواحى، كما أكد على دور مصر فى مكافحة الإرهاب فى ظل الاضطرابات الشديدة التى تعصف بمنطقة الشرق الأوسط، ودورها فى مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأوضح رئيس البرلمان، فى بيان صحفى، اليوم، أن مصر تقوم بجهد كبير فى مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، مشيرًا إلى أن القانون الذى أصدره مجلس النواب المصرى مؤخرًا فى هذا المجال والعقوبات التى غلظها ضد المتورطين فى هذا النوع من الجرائم.

وأكد عبد العال أن مصر تقوم بإصلاحات اقتصادية، مشيرًا إلى برنامج الإصلاح الاقتصادى الطموح الذى تنتهجه مصر بالتعاون مع المؤسسات الدولية وعلى المستوى السياسي، وسعى الدولة المصرية إلى بناء دولة حديثة مدنية، مدللاً على ذلك فى إقرار الدستور المصرى عام 2014، والذى أعقبه إجراء انتخابات رئاسية ثم إجراء انتخابات برلمانية.