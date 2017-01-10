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حجز تظلم رجل الأعمال حسين سالم على قرار منعه من التصرف في الأموال لجلسة 13 فبراير للنطق بالحكم

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حجز تظلم رجل الأعمال حسين سالم على قرار منعه من التصرف في الأموال لجلسة 13 فبراير للنطق بالحكم حجز تظلم رجل الأعمال حسين سالم على قرار منعه من التصرف في الأموال لجلسة 13 فبراير للنطق بالحكم

>كتبت أمنية الموجى

قررت منذ قليل، محكمة جنايات شمال القاهرة، غلق باب المرافعة وحجز طلب تظلم رجل الأعمال حسين سالم وأفراد أسرته على قرار منعهم من التصرف فى أموالهم، لجلسة 13 فبراير للنطق بالحكم.


> وصدر القرار من الدائرة 18 برئاسة المستشار عبد التواب ابراهيم وعضوية المستشارين حسن دياب وايمن محمد وأمانه سر محمد علاء الدين حمزة، والمنعقدة بمحكمة التجمع الخامس.

 

ولم تستمر الجلسة أكثر من دقيقتين أثبت الدكتور محمود كبيش دفاع رجل الأعمال حسين سالم، حضوره الجلسة ولم يتقدم بأي طلبات خلال الجلسة، وقررت المحكمة إصدار القرار بعد المداولة، وانتهاء الجلسات التي تنظرها الدائرة اليوم.

 

 


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