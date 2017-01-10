تجديد حبس 10 أمناء بشرطة السياحة 15 يوما بتهمة التجمهر

كتب احمد إسماعيل

للمرة الثانية جدد قاضى المعارضات بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، اليوم الثلاثاء، حبس 10 أمناء شرطة بالسياحة، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتجمهر أمام مبنى الإدارة اعتراضاً على نظام العمل الجديد.

وصل المتهمون باكرا لمحكمة جنوب القاهرة بالسيدة زينب، وسط حراسة أمنية مشددة، لنظر تجديد حبسهم.

وكانت نيابة حوادث جنوب القاهرة، بإشراف المستشار وائل شبل المحامي العام الأول للنيابات، قرر فى وقت سابق، حبس 10 أمناء بشرطة السياحة، 4 أيام على ذمه التحقيقات، لاتهامهم بالتجمهر أمام مبنى الإدارة اعتراضاً على نظام العمل.

وكشفت تحقيقات نيابة حوادث جنوب القاهرة التى أجراها أحمد شادوفة وأحمد معاز وأحمد عبد العزيز، قيام المتهمين المقبوض عليهم بتاريخ 21 ديسمبر بالتحريض على التجمهر أمام مبنى الإدارة، ورفض نظام العمل الجديد، والامتناع عن نزول الخدمات.

وتجهمر ما يقرب من 100 فرد ورددوا عبارات رافضة للنظام، وأعلنوا امتناعهم عن العمل، فتوجه عدد من الضباط بالإدارة للتحدث مع قادة التجمهر، ولكنهم بادروا بالاعتداء عليهم برشقهم بالحجارة، ثم دعا مدير الإدارة لعقد اجتماع معهم، ولكنهم رفضوا، فأمر بإلقاء القبض عليهم فتم القبض على 10 ولازال 7 هاربين.