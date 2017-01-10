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«المحافظين» يبدأ اجتماعه بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء العريش

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«المحافظين» يبدأ اجتماعه بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء العريش «المحافظين» يبدأ اجتماعه بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء العريش

أرشيفية

بدأ مجلس المحافظين اجتماعه، اليوم، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء الحادث الغادر، والذى وقع بالارتكاز الأمنى بجوار نقطة إطفاء حى المساعيد بمدينة العريش.

وثمن المهندس شريف إسماعيل حجم التضحيات الغالية التى يبذلها رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل، فى مواجهة العناصر الإجرامية والتكفيرية التى تبذل مساعيها الخبيثة للنيل من استقرار الوطن وأمن المواطنين، معربًا عن عميق التعازى لأسر ضحايا الحادث ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

وأكد رئيس الوزراء على استمرار جهود الدولة بكل قوة وحسم حتى إتمام القضاء على قوى الإرهاب الغاشم، وتخليص الوطن من شروره.

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