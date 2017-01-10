«الزراعة»: ننسق مع القوات المسلحة لتوفير السلع الغذائية

أعلن الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة، عن بدء التعاون بين الوزارة وجهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، فيما يتعلق بتوفير السلع الغذائية الأساسية بالاشتراك بين منافذهما، وذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب المنعقد الآن برئاسة الدكتور على المصيلحى، لمناقشة منظومة توريد المحاصيل الزراعية الاستراتيجية.

وأضاف فايد، أن التعاون يتم ضمن خطة بين الطرفين للربط بين الفلاح والمستهلك، بحيث يتم عمل محطات فرز وتعبئة على رأس كل حقل، موضحًا أن منافذ الزراعة عددها ليس بالكبير، وأن أجهزة القوات المسلحة أسرع فى التنفيذ.