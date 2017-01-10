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«البحوث الزراعية»: الاتفاق مع الحكومة على زراعة 1.1 مليون فدان أرز

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«البحوث الزراعية»: الاتفاق مع الحكومة على زراعة 1.1 مليون فدان أرز «البحوث الزراعية»: الاتفاق مع الحكومة على زراعة 1.1 مليون فدان أرز

الدكتور عبد المنعم البنا، رئيس مركز البحوث الزراعية

قال الدكتور عبد المنعم البنا، رئيس مركز البحوث الزراعية، إن تحقيق الاكتفاء الذاتى من الأرز يحتاج إلى إنتاج 3.2 مليون طن من الأرز، لافتاً إلى أن ذلك يتطلب زراعة 1.4 مليون فدان لإنتاج 5.2 مليون طن أرز شعير، وذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب المنعقد الآن برئاسة الدكتور على المصيلحى، لمناقشة منظومة توريد المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، بحضور الدكتور عصام فايد وزير الزراعة.

وأشار البنا، إلى أن الأرز المصرى هو الأعلى جودة على مستوى العالم، موضحًا أنه يتم التنسيق والتعاون مع هيئة السلع التموينية وأكاديمية البحث العلمى للوصول إلى ذلك، قائلًا: “وزارة الرى تريد زراعة 700 ألف فدان فقط، وتم الاتفاق بمجلس الوزراء على زراعة 1.1 مليون فدان”.

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