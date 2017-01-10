برلمان البحرين يرجىء التصويت على مقترح لمنع الشباب من السفر إلى 5 دول

قرر مجلس النواب البحريني، اليوم الثلاثاء، تأجيل التصويت على الإقتراح بشأن منع المواطنين من فئة الشباب من الذهاب إلى خمس دول هي “إيران والعراق واليمن ولبنان وسوريا”.

وقال مجلس النواب في بيان صحفي، إنه أرجأ التصويت على المقترح، ولم يحصل طلب إدراج المقترح في الجلسة بصفة الاستعجال على أغلبية مؤيدة ولا أغلبية معارضة للمرة الثانية.

ووفقًا للبيان، فقد صوت بالموافقة 11 عضوًا مقابل رفض 11 عضوًا وامتناع اثنين عن التصويت ، مشيرًا إلى أن المجلس خول وزارة الداخلية وضع ضوابط لمثل هذا المنع.

وتقدم عدد من أعضاء مجلس النواب الأسبوع الماضي، باقتراح برغبة لرفعه إلى الحكومة بشكل عاجل ينص على أن تبادر الحكومة بمنع سفر المواطنين من فئة الشباب إلى الدول الخمس.