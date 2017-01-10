أخبار عاجلة

تقرير bein sport اليغري ينتصر على انريكي بثلاثية -
تكثيف الإجرارات الأمنية في ألمانيا قبل موقعة بايرن ميونيخ وريال مدريد -
عبدالغني يطالب الحكومة بتطبيق «تعريفة» المياه والصرف الصحي -
وزير الخارجية أمام «النواب»: أزور السودان لإزالة سوء الفهم -
مصرفيون: طرح سندات دولارية في البورصات العالمية يفاقم مشكلة الديون -
فيديو| إعلامية: «حق شهداء الكنيستين هيرجع» -
رئيس إحدى اللجان بالمنوفية: حضر 20 ناخبا فقط -
وزير إسرائيلي: إغلاق معبر طابا جرى بالتنسيق مع مصر -
يديعوت: «إيمان المصرية» أسمن سيدة بالعالم أصبحت أكثر نحافة -
الصناعات المعدنية: تراجع أسعار المعادن غير الحديدية في بورصة لندن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

برلمان البحرين يرجىء التصويت على مقترح لمنع الشباب من السفر إلى 5 دول

Google+ Print
برلمان البحرين يرجىء التصويت على مقترح لمنع الشباب من السفر إلى 5 دول برلمان البحرين يرجىء التصويت على مقترح لمنع الشباب من السفر إلى 5 دول

برلمان البحرين – ارشيفية

قرر مجلس النواب البحريني، اليوم الثلاثاء، تأجيل التصويت على الإقتراح  بشأن منع المواطنين من فئة الشباب من الذهاب إلى خمس دول هي “إيران والعراق واليمن ولبنان وسوريا”.

وقال مجلس النواب  في بيان صحفي، إنه أرجأ التصويت على المقترح، ولم يحصل طلب إدراج المقترح في الجلسة بصفة الاستعجال على أغلبية مؤيدة ولا أغلبية معارضة للمرة الثانية.

ووفقًا للبيان،  فقد صوت بالموافقة 11 عضوًا مقابل رفض 11 عضوًا وامتناع اثنين عن التصويت ، مشيرًا إلى أن المجلس خول وزارة الداخلية وضع ضوابط لمثل هذا المنع.

وتقدم عدد من أعضاء مجلس النواب الأسبوع الماضي، باقتراح برغبة لرفعه إلى بشكل عاجل ينص على أن تبادر الحكومة بمنع سفر المواطنين من فئة الشباب إلى الدول الخمس.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
عبدالغني يطالب الحكومة بتطبيق «تعريفة» المياه والصرف الصحي

عبدالغني يطالب الحكومة بتطبيق «تعريفة» المياه والصرف الصحي

الحكومة: 18 ألف مواطن طلبوا تحديث بيانات بطاقاتهم التموينية

الحكومة: 18 ألف مواطن طلبوا تحديث بيانات بطاقاتهم التموينية

الحكومة: 18 ألف مواطن طلبوا بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية

الحكومة: 18 ألف مواطن طلبوا بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية

برلمانية تطالب الحكومة بإنقاذ صناعة الأثاث وحماية أصحاب الورش من التشريد

برلمانية تطالب الحكومة بإنقاذ صناعة الأثاث وحماية أصحاب الورش من التشريد