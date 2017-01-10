وزيرالثقافة: نادى السينما الأفريقية حدث تاريخي للربط بين شعوب القارة السمراء

(أ.ش.أ)

أعلن وزير الثقافة حلمي النمنم، أن نادي السينما الأفريقية حدث تاريخى وثقافي مهم، للربط بين شعوب القارة، فنحن بحاجة لأن نعرف أفريقيا جيدًا”، لافتًا أن إلى الفنون البصرية والسمعية أسرع في الوصول إلى المتلقي، وأن السينما فن البهجة والمتعة”.

وأضاف وزير الثقافة، في تصريحات اليوم بمناسبة افتتاح نادى السينما الأفريقية، أننا بالأساس أفارقة، ونعتز بثقافتنا العربية، وأننا دولة متوسطية، مشيرًا إلى أن نادي السينما الأفريقية إطلالة علي الجديد في الفيلم الأفريقي، معربًا عن أمله أن يعرض النادي كل أسبوع فيلما جديدا من دولة مختلفة لينتهي العام ونكون قد شاهدنا أفلاما من كل الدول الأفريقية، لتكون إضافة جديدة لثقافتنا.

ونقل بيان لوزارة الثقافة بهذه المناسبة عن السفير محمد إدريس مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية قوله: إن الثقافة والفن أقوي الجسور لتحقيق الروابط بين الشعوب، مشيرًا إلى أن وزارة الخارجية تتعامل بمنظور متكامل، وتعتبر العلاقات كائن حي يجب أن تتفاعل بكاملها.

وأشار سفير رواندا الشيخ صالح هابيمانا، إلى أن نادي السينما الأفريقية سيسهل علاقات مصر بالدول الأفريقية، وأضاف أن الله ربط بيننا بالماء ونهر النيل.