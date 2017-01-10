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حبس محام 15 يوما لاتهامه بالتحريض على قلب نظام الحكم

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حبس محام 15 يوما لاتهامه بالتحريض على قلب نظام الحكم حبس محام 15 يوما لاتهامه بالتحريض على قلب نظام الحكم

>كتب أحمد متولى

قررت النيابة العامة حبس المحامى "إمام.ا" 15 يوما احتياطيا، على ذمة التحقيقات التى تباشرها حول اتهامه بحيازة منشورات تحرض على قلب نظام الحكم، ومطبوعات تروج لفكر جماعة الإخوان.

 

وحددت نيابة ههيا جلسة 17 يناير الجارى للنظر فى أمر تجديد حبسه.

 

وأسندت النيابة العامة للمحامى المتهم ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة إرهابية، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والدعوة لقلب نظام الحكم، وحيازة منشورات ومطبوعات تروج لفكر الإخوان.

 

ويواجه أيضا اتهامات بدعوة المواطنين للمشاركة فى مظاهرات جماعة الإخوان المخالفة للقانون، والتحريض ضد مؤسسات الدولة فى مقدمتها القضاء والقوات المسلحة ووزارة الداخلية.


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