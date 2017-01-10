بدء تشكيل لجنة مراجعة عقود وتوريدات مجلس الدولة خلال 5 سنوات ماضية

كتب محمد أسعد

قال المستشار الدكتور محمد حسن رئيس الأمانة الفنية للمجلس الخاص بمجلس الدولة إن المجلس تلقى رد وزارة المالية ورشحت اثنين من مندوبيها للمشاركة فى اللجنة المشكلة بقرار من رئيس المجلس لمراجعة كل العقود والتوريدات والمشتريات التى أجراها المجلس خلال الخمسة سنوات الماضية.

وأضاف المستشار محمد حسن، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المجلس مازال فى انتظار رد الجهاز المركزى للمحاسبات لترشيح ممثلين عنه للمشاركة فى اللجنة التى يترأسها المستشار ياسر الكردينى نائب رئيس مجلس الدولة، وتضم فى عضويتها ممثلا عن وزارة المالية وممثل عن الجهاز المركزى للمحاسبات وبعض العاملين بإدارة التفتيش الإدارى بمجلس الدولة.

وخاطب المجلس كلا من الجهاز المركزى للمحاسبات ووزارة المالية لترشيح ممثلين عنهما للمشاركة فى اللجنة التى قرر المجلس تشكيلها، والمختصة بمراجعة وفحص كل المستندات الخاصة بجميع العقود التى أبرمها مجلس الدولة خلال الخمس سنوات الماضية للوقوف على مدى مطابقتها للقانون.