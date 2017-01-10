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بالصور.. مجلس إدارة السويس يستقبل عبد الناصر محمد

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بالصور.. مجلس إدارة السويس يستقبل عبد الناصر محمد بالصور.. مجلس إدارة السويس يستقبل عبد الناصر محمد

>السويس - عمرو محسن

استقبل أعضاء مجلس إدارة منتخب السويس، برئاسة المهندس إسماعيل بدرة عبد الناصر محمد المدير الفنى الجديد للفريق بملعب التدريب، وعقد اجتماعا مصغرا معه ومع معاونيه مصطفى عسكر وغريب حافظ مدرب الحراس.

 

كان مجلس إدارة السويس قد تعاقد مع عبد الناصر محمد لتدريب الفريق خلفا لخالد جلال الذى رحل لتدريب الزمالك.

 

وأشار إسماعيل بدرة أن المجلس سيعطى الجهاز الفنى الجديد كل الصلاحيات الفنية فى اختيار اللاعبين فى حضور أيمن حسين الذى فاجأ الجميع وتواجد فى المران بعد تردد أنباء استقالته عقب هزيمة السويس بالأمس 2/1 من دمياط.

 

من ناحيته عبر مدرب طلائع الجيش الأسبق عن سعادته لتولى تدريب منتخب السويس الذى يحظى بشعبيه واسعة، مشيرا أن الفريق لايزال فى المنافسة بالقسم الثانى رغم اتساع الفارق مع النصر إلى 6 نقاط.

 

 


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