تحرير 400 محضر تموينى وطرح لحوم سودانى بسعر 75 جنيها للكيلو بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

قال الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، أن هناك متابعة دورية لضبط الاسواق تقوم بها مديرية التموين ومباحث التموين والوحدات المحلية بالمراكز والمدن والقري.

كما استطاعت الاجهزة الرقابية من ضبط اكثر من 400 محضر تمويني في مجال الأسواق والمخابز والأنشطة المختلفة ويتم تسيير حملات يومية لمتابعة الأسواق وضبط المخالفين.

وأضاف المحافظ بانه تم طرح ذبائح سوداني مبردة بالأفرع التابعة للشركة المصرية لتجارة الجملة حيث يباع الكيلو بسعر 75 جنية وذلك تحت اشراف الاجهزة الرقابية ويتم طرح كميات من اللحوم البلدية بسعر 65 جنية للكيلو بالمنافذ التابعة للمصالح الحكومية والوحدات المحلية ويتم طرح كميات من الدواجن المستوردة بسعر 22.5 للكيلو .