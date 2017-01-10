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حملة تموينية تضبط 500 كيلو لحوم منتهية الصلاحية لدى محل جزارة بدمياط

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حملة تموينية تضبط 500 كيلو لحوم منتهية الصلاحية لدى محل جزارة بدمياط حملة تموينية تضبط 500 كيلو لحوم منتهية الصلاحية لدى محل جزارة بدمياط

>دمياط -عبده عبد البارى

 

تمكنت مباحث بدمياط، من ضبط 500 كيلو لحوم منتهية الصلاحية، و ذبح خارج السلخانه بمحل  جزارة ، بقرية جمصة البلد التابعة لمركز كفر البطيخ بمحافظة دمياط.

 

وكانت تحريات المقدم عماد معوض رئيس مباحث التموين بدمياط، و بمعاونة الرائد رامى جلال و ضياء قنديل و سيد عبيد مفتشي التموين، اسفرت عن وجود محل جزارة بقرية جمصة البلد، يبيع اللحوم المنتهيه الصلاحية، و غير صالحة للاستهلاك الأدمى، كما يقوم بالذبح خارج السلخانة.

 

وأسفرت الحملة الامنية عن ضبط  500 كيلو لحوم، وتم التحفظ عليها، وضبط الجزار، و عمل المحضر رقم 399 جنح كفر البطيخ تمهيدا، لعرضه على النيابة لمباشرة التحقيق معه.

 

 

 


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مصر 365

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