حملة تموينية تضبط 500 كيلو لحوم منتهية الصلاحية لدى محل جزارة بدمياط

دمياط -عبده عبد البارى

تمكنت مباحث التموين بدمياط، من ضبط 500 كيلو لحوم منتهية الصلاحية، و ذبح خارج السلخانه بمحل جزارة ، بقرية جمصة البلد التابعة لمركز كفر البطيخ بمحافظة دمياط.

وكانت تحريات المقدم عماد معوض رئيس مباحث التموين بدمياط، و بمعاونة الرائد رامى جلال و ضياء قنديل و سيد عبيد مفتشي التموين، اسفرت عن وجود محل جزارة بقرية جمصة البلد، يبيع اللحوم المنتهيه الصلاحية، و غير صالحة للاستهلاك الأدمى، كما يقوم بالذبح خارج السلخانة.

وأسفرت الحملة الامنية عن ضبط 500 كيلو لحوم، وتم التحفظ عليها، وضبط الجزار، و عمل المحضر رقم 399 جنح كفر البطيخ تمهيدا، لعرضه على النيابة لمباشرة التحقيق معه.