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بالصور.. وزيرة التضامن تبحث مع نواب الإسماعيلية زيادة عدد طوابق دار المسنين

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بالصور.. وزيرة التضامن تبحث مع نواب الإسماعيلية زيادة عدد طوابق دار المسنين بالصور.. وزيرة التضامن تبحث مع نواب الإسماعيلية زيادة عدد طوابق دار المسنين

>الإسماعيلية - صبرى غانم

 

 

زارت غادة والى وزير التضامن الإجتماعى، يرافقها أعضاء مجلس النواب دارالمسنين بالاسماعيلية، وخلال زيارتها التقت بعدد من المسنين المقيمين بالدار واستمعت الى طلباتهم وشكواهم.

 

وقررت الوزيرة صرف مبلغ 5 آلاف جنيه الخميس المقبل، لإصلاح السيارة الخاصة بالدار بناء على طلب النزلاء.

 

وبحثت الوزيرة مع اعضاء مجلس النواب إمكانية إضافة طوابق أخرى إلى الدار لاستيعاب عدد أكبر من المسنين والتنسيق مع وزارة المالية بشأن الوديعة الخاصة بالدار نظرا لصعوبة صرفها.

 

واستمعت الوزيرة الى العاملين والمشرفين بالدار ووعدتهم بالنظر في زيادة أجورهم العاملين والمشرفين، وقال مسئولى الدار للوزيرة إن الدار مجهزة لاستقبال وتوفير حياة كريمة للنزلاء من كبار السن وتوزيع أوجه الرعاية الاجتماعية لهم، وتقبل الدار المسنين من سن 60 عاما  الخالين من الأمراض النفسية والعصبية والتبول اللاإرادى.

 

وتضم الدار 12 غرفة للرجال بها تليفزيونات، و9 أخرى للنساء بها قاعة ومخزن للسيدات ومطعم بالإضافة إلى مسجد للصلاة وحديقة.

 

 

دار امسنين الاسماعيلية


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