الفيفا يرفع عدد منتخبات مونديال 2026 لـ 48

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” اليوم الثلاثاء زيادة عدد المنتخبات الوطنية التي ستشارك في بطولة كأس العالم في عام 2026 إلى 48 منتخباً، بدلاً من 32 منتخباً يشاركون حالياً في البطولة العالمية.

وأشار الاتحاد إلى أن عدد المنتخبات المشاركة في نسختي كأس العالم القادمتين في روسيا 2018 وقطر 2022 ستظل 32 منتخباً فقط.

ووفقاً لهذا النظام، فإن الفيفا سيقسم المنتخبات في بطولة كأس العالم 2026 إلى 16 مجموعة تضم كل منها 3 منتخبات؛ ما سيرفع عدد مباريات النهائيات إلى 80 مباراة، بدلاً عن 64 مباراة تبعا للنظام القائم حالياً.