الحكومة: استكمال قرية الأعقاب كسكن بديل لمتضررى السيول بأسوان

كتبت هند مختار

شهد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، مراسم توقيع اتفاقية بين كل من اللواء محمد العصار ـ وزير الإنتاج الحربي، واللواء مجدى حجازى ـ محافظ اسوان، والمهندس محسن صلاح ـ رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، ومحمد العشماوى ـ المدير التنفيذى لصندوق "تحيا مصر"، وبموجب الاتفاقية يقوم صندوق "تحيا مصر" بتخصيص مبلغ 272 مليون جنيه لصالح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية فى جميع مراكز محافظة أسوان متضمنة مركز نصر النوبة.

وعقب التوقيع أكد وزير الإنتاج الحربى أن هذه الاتفاقية تأتى فى إطار تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى من أجل دفع جهود الدولة نحو الارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظات الحدودية بوجه عام ومحافظة أسوان بوجه خاص، وذلك نظراً لما تمثله محافظة أسوان من بعد قومى حيث أنها تعتبر أحد أهم مصادر الدخل السياحى على المستوى القومي، الأمر الذى يجعل استكمال المشروعات العاجلة والمتوقفة بها ضرورة ملحة حيث انها لا تعود بالأثر الإيجابى على أبناء محافظة أسوان فقط بل والدولة كلها.

وتتضمن المشروعات التى تشملها الاتفاقية استكمال قرية الأعقاب كسكن بديل لمتضررى السيول فى منطقة الأعقاب بمحافظة أسوان، والتى تم إنشاؤها من خلال جمعية الهلال الأحمر واتحاد بنوك مصر، حيث سيقوم صندوق "تحيا مصر" باستكمال قرية الأعقاب كنموذج للريف المصرى المتطور يتضمن قاعدة اقتصادية زراعية انتاجية للسكان، بالاضافة إلى مركز حضارى وتدريب وعرض الحرف اليدوية حيث سيتم التنفيذ من خلال شركة المقاولون العرب على أن تقوم وزارة الانتاج الحربى بالإشراف على تنفيذ الأعمال.

ويتم استكمال مشروع قرية الأعقاب على مرحلتين، تشمل الأولى ترميم 200 منزل تم انشاؤها عام 2011 بالإضافة الى استكمال الانشاءات فى محطة الصرف الصحى بإجمالى تكلفة 23.3 مليون جنيه، وقد تم اعتماد التمويل على ان ينتهى التنفيذ خلال 10 أشهر، فى حين تشمل المرحلة الثانية إنشاء 200 منزل بإجمالى تكلفة 50 مليون جنيه، وسوف يتم إتاحة التمويل بعد إنتهاء المرحلة الأولى، لتكتمل القرية بالكامل بعدد 400 منزل كما كان مخططاً لها.

وعلى جانب آخر، تتضمن الاتفاقية تخصيص مبلغ 249 مليون جنيه من صندوق "تحيا مصر" لصالح استكمال كافة المشروعات العاجلة المتوقفة فى مراكز : أسوان، ودراو، وإدفو، وكوم أمبو، ونصر النوبة، بمحافظة أسوان، بإجمالى 80 مشروع تشمل قطاعات : الإسكان، والصرف الصحي، وشبكات مياه الشرب، والكهرباء، والطرق، ومشروعات الحماية المدنية، هذا بالاضافة إلى بدء حصر احتياجات فرص العمل لتمكين للشباب ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة.