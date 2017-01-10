تجديد حبس مدير مراسلى الجزيرة القطرية 15 يوما لاتهامه بنشر أخبار كاذبة

كتب محمود نصر

جددت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، حبس محمود حسين جمعه (مدير المراسلين بالمقر الرئيسى لقناة الجزيرة القطرية) لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة النيابة، فى قضية اتهامه ببث مواد إعلامية ملفقة وأخبار كاذبة بإيعاز من إدارة القناة القطرية، تستهدف التحريض على الدولة المصرية ومؤسساتها.

وكانت النيابة قد أسندت إلى المتهم تهم نشر أخبار وبيانات وشائعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد مستهدفا خلق صورة غير حقيقة عن الأوضاع التى تمر بها البلاد، على نحو يسيىء إلى مؤسسات الدولة ويزعزع الثقة فيها ويعرض السلم العام للخطر، واصطناع مشاهد وتقارير إعلامية وأخبار كاذبة وبثها عبر قناة الجزيرة القطرية بهدف التحريض على الدولة المصرية ومؤسساتها.

وسبق وأن ألقت أجهزة الأمن القبض على محمود حسين فى ضوء التحريات التى أجراها جهاز الأمن الوطني، حيث أشارت وزارة الداخلية إلى أنه كان يشارك فى تنفيذ مخطط لقناة الجزيرة، يستهدف إثارة الفتن والتحريض ضد مؤسسات الدولة وإشاعة حالة من الفوضى من خلال بث الأخبار الكاذبة وإعداد التقارير الإعلامية والمقالات والأفلام الوثائقية المفبركة، وإرسالها عبر شبكة الإنترنت ليتم عرضها على تلك القناة مقابل مبالغ مالية كبيرة.

وأوضحت أجهزة الأمن أن مخطط قناة الجزيرة الذى اضطلع المتهم بتنفيذه، استهدف إثارة الجماهير ودفعهم لتعطيل مؤسسات الدولة عن القيام بأعمالها، وتضخيم المشكلات الفئوية، وتنظيم حملات إعلامية ضد الدولة من خلال عدد من اللجان الإلكترونية والإعلامية التابعة لقناة الجزيرة.