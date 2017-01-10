«داعش» يعلن مسؤوليته عن هجوم العريش

قالت وكالة أعماق التابعة لداعش، اليوم، إن التنظيم أعلن مسؤوليته عن هجومين استهدفا قوات الأمن في محافظة شمال سيناء المصرية، أمس.

وكانت وزارة الداخلية المصرية أعلنت، أمس، مقتل ثمانية رجال شرطة ومدني في هجومين “إرهابيين” شنهما مسلحون على نقطتي تفتيش أمنيتين بالعريش كبرى مدن شمال سيناء، وذلك بحسب ما نشرته رويترز

فيما ذكرت وكالة أعماق ذكرت أن 25 من رجال الشرطة، في الهجوم على حاجز المطافئ بعد تفجير سيارة مفخخة ومهاجمة الموقع عقب التفجير، مضيفة أن عناصر التنظيم قتلوا وأصابوا عددا من رجال الشرطة في هجوم على نقطة تفتيش أمنية أخرى بالعريش ودمروا مركبة مدرعة بعبوة ناسفة في منطقة أخرى بالمدينة.