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مدير وحدة الكبد بالمنيل:دعم العلاج المجانى بقصر العينى من عائدات "التخصصى"

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مدير وحدة الكبد بالمنيل:دعم العلاج المجانى بقصر العينى من عائدات "التخصصى" مدير وحدة الكبد بالمنيل:دعم العلاج المجانى بقصر العينى من عائدات "التخصصى"

>كتبت أمنية فايد تصوير محمود فخرى

قال الدكتور محمد أنور سليمان استشارى الجهاز الهضمى والكبد ومدير وحدة الكبد والجهاز الهضمى، بمستشفى المنيل الجامعى، إن العائد المادى الناتج من وحدة الكبد والجهاز الهضمى ومستشفى المنيل التخصصى نقوم بتوجيهه كاملا للمساهمة فى دعم العلاج المجانى لمرضى قصر العينى جامعة القاهرة.

 

جاء ذلك خلال افتتاح وحدة الكبد والجهاز الهضمى بعد تجديدها والذى أقيم ظهر اليوم بحضور كل من الدكتور فتحى خضير عميد كلية طب جامعة القاهرة، والدكتور شريف ناصح أمين مدير عام مستشفيات جامعة القاهرة.

 

وأضاف الدكتور محمد أنور سليمان أن التجديدات فى الوحدة تمت بالمجهودات الذاتية بهدف تقديم خدمة متميزة للمرضى بأسعار اقتصادية، موضحا أن التوسعات التجديدية البنائية أجريت بتكلفة 750 ألف جنيه، والأجهزة تكلفت ما يقرب من مليون جنيه وكان جزء منها تبرعات خيرية.

 


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