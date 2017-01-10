خيرى رمضان لـ «9090»: جمال مبارك طلب الحوار معي..ومرسي هددني بالسجن

كتبت – إنجي لطفي

كشف الكاتب الصحفى والإعلامى خيرى رمضان، خلال استضافته برنامج “المانيفستو” على الراديو 9090 مع الإعلامى أحمد الطاهرى، عن كواليس حواره مع جمال مبارك فى 2009.

وقال خيرى، “الحوار قيمة فى أرشيفى المهنى، مكنش فى حاجة مفروضة عليا، ووقتها كان جمال شخصية عامة مؤثرة، وكان فى كلام إنه الحاكم الفعلى للبلد، أى حد وقتها كان يتمنى يعمل معاه حوار، وأتمنى عمل حوار معه مرة أخرى الآن”.

وعن النزاع الذى شب بين عدد من المذيعين وزير الإعلام وقتها، أنس الفقى، أوضح خيرى أن جمال هو من طلب الحوار معه وقال وقتها على سبيل المزاح “جبت واسطة علشان أطلع معاك، وفى فترة حكم مرسى كشف خيرى عن الأزمات التى تعرض لها فى ظل حكم الاخوان، حيث قال إنه تلقى تهديدات من مرسى قبل استضافته لحمدين صباحى، بأنه سيزج به هو وحمدين فى السجن فى حالة ظهور حمدين مع بالبرنامج.