بالصور.. أصحاب 14 محل بدمنهور يطالبون بالعدول عن قرار غلق محلاتهم

البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

نظم أصحاب 14 محل تجارى بمدينة دمنهور بالبحيرة، وقفة احتجاجية بعد غلق محالهم، على خلفية مشاجرة بين صاحب أحد المحال ورئيس المدينة لخلاف على شراء بطارية هاتف محمول – حسب روايتهم.

ورفع أصحاب المحال لافتات تطالب بفتح محلاتهم المغلقة على خلفية المشاجرة، والمحرر عنها المحضر رقم 20391 جنح قسم دمنهور لسنة 2016 .

وقال محمود واعر صاحب أحد المحلات: فؤجئت بمحلى متشمع بالشمع الأحمر بسبب مشاجرة رئيس المدينة مع صاحب محل المحمول المتواجد بجانبى" .

ومن جانبه تدخل على الفور اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية لاحتواء تلك الأزمة وجارى العمل على حلها .