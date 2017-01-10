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بالصور.. أصحاب 14 محل بدمنهور يطالبون بالعدول عن قرار غلق محلاتهم

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بالصور.. أصحاب 14 محل بدمنهور يطالبون بالعدول عن قرار غلق محلاتهم بالصور.. أصحاب 14 محل بدمنهور يطالبون بالعدول عن قرار غلق محلاتهم

>البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

نظم أصحاب 14 محل تجارى بمدينة دمنهور بالبحيرة، وقفة احتجاجية بعد غلق محالهم، على خلفية مشاجرة بين صاحب أحد المحال ورئيس المدينة لخلاف على شراء بطارية هاتف محمول – حسب روايتهم.

 

 

ورفع أصحاب المحال لافتات تطالب بفتح محلاتهم المغلقة على خلفية المشاجرة، والمحرر عنها المحضر رقم 20391 جنح قسم دمنهور لسنة 2016 .  

 

 

وقال محمود واعر صاحب أحد المحلات: فؤجئت بمحلى متشمع بالشمع الأحمر بسبب مشاجرة رئيس المدينة مع صاحب محل المحمول المتواجد بجانبى" . 

 

 

ومن جانبه تدخل على الفور اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية لاحتواء تلك الأزمة وجارى العمل على حلها . 

 

 


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