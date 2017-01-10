إخلاء عقار بحى شرق لوجود ميل بالمبنى وتشغيل مياه الحواويش بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

قال الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج أنه أصدر قرارا إخلاء العقار رقم 3 بشارع مسجد الرحمن المتفرع من شارع النصر 15 بسوهاج من سكانه حفاظا علي سلامتهم لوجود ميل بالمبني والمكون من دور أرضي و أربعة أدوار علوية.

ومن جانبه أوضح صلاح المازني رئيس حي شرق بقيام صاحب الأرض المجاورة للعمارة بإستخراج تصريح من الحي بالبناء وبدأ في تنفيذ أعمال البناء، وأن الوحدة المحلية اتخذت خطوة لإعادة ردم اعمال الحفر التي قام بها الجار لحماية المبني من الإنهيار ، وقامت الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج بالإخلاء ، واخطرت كلية الهندسة لمعاينة المبني وبيان إمكانية ترميمه او إزالته بالكامل.

وأكد عبد المنعم عن بدء التشغيل الفعلي لمحطة مياه الحواويش المطورة رقم 2 بمركز أخميم ، والتي يقوم بتنفيذها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة ، لتخدم قرية الحواويش والقري المجاورة ، والمنطقة الصناعية بالكوثر.

وقال عبد المنعم انه تم استكمال كافة الأعمال الإنشائية والميكانيكية والكهربية بالمحطة بتكلفة 3 مليون جنية ، وتعمل بطاقة إنتاجية 300م3 / الساعة ، وتستمد طاقتها من ترعة نجع حمادي الشرقية لتخدم حوالي 49 ألف نسمة.

كما أوضح المهندس شعبان سليمان مدير المشروعات بجهاز الخدمة الوطنية بسوهاج أنه جاري العمل حاليا بمحطتي الحواويش 3 و4 والمتوقع نهوهما آخر أبريل القادم ، لتغذية باقي المنطقة الصناعية ، وتستمد طاقتها أيضا من ترعة نجع حمادي الشرقية عن طريق المأخذ، وتعمل بطاقة إنتاجية 600 م 3/ الساعة.

وأضاف المحافظ أن تنفيذ هذة المحطات يساهم في حل مشكلة ضعف المياه بالمنطقة الصناعية والتي كانت تعاني منها سابقاً ، مشيرا أن أجهزة المحافظة تسعى لاستكمال كافة المشروعات المتوقفة.