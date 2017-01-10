سلفا كير: قادتنا تلقوا تعليمهم بمصر و6 آلاف طالب يدرسون بمؤسساتها

قال سلفا كير، رئيس جنوب السودان، إن زيارته لبلده مصر تتسق مع العلاقات الطويلة المستمرة، خلال الفترة الماضية، خاصة وأن أغلب القادة فى جنوب السودان تلقوا تعليمهم فى مصر، موضحًا أن هناك أكثر من 6 آلاف طالب يدرسون فى المؤسسات العليا التعليمية بمصر.

وأبدى رئيس جنوب السودان فى مؤتمر صحفى مع الرئيس السيسى بقصر الاتحادية، امتنانه لأشقائه فى مصر لكل الدعم الذى يقدموه، قائلا :”سوف نتمم عدد كبير من المشروعات التى تجريها مصر فى جنوب السودان، وكل هذه الأمور سوف نستفيد منها”، مقدما الشكر للرئيس السيسى على دعوته لزيارة مصر.