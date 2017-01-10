رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان: الوزير «مل» من كثرة طلباتي

قال النائب علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أبلغه غضبه لعدم إنجاز إحدى مشروعات القوانين المتعلقة بعمل الوزارة داخل لجنة الإسكان، مؤكدًا أن اللجنة تعمل على الانتهاء من مشروع القانون خلال الأيام القليلة القادمة.

وأضاف “والي” خلال لقائه ببرنامج “صباحك مصري” المذاع على فضائية “إم بي سي مصر2″، اليوم، أنه تربطه علاقة طيبة جدًا بوزير الإسكان، مصطفى مبدولي، مشيرًا إلى أن الأخير أصبح يكره ظهور رقم هاتفي لديه من كثرة الطلبات والمشاكل التي يتحدث فيها معه.

وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة تعمل حاليًا على إعداد مشروع قانون لتشديد العقوبة على البناء على الأراضي الزراعية، الذي سيتم بمقتضاه تغليظ العقوبة من “جنحة” التي كانت تقضي بالسجن بحد أقصى 3 سنوات، إلى “جناية” تعاقب بالسجن المشد بحد أدنى 3 سنوات.