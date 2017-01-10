مؤشر البورصة الرئيسى يكسر حاجز الـ 13 ألف نقطة وتربح 8.2 مليار جنيه

ربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية نحو 8.2 مليار جنيه، بختام تعاملات جلسة اليوم ، ليغلق عند مستوى 620,397 مليار جنيه، وسط ارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوع بعمليات شراء من المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع، ولأول مرة فى تاريخ البورصة، تخطى المؤشر الرئيسى حاجز 13 ألف نقطة.

وارتفع مؤشر “إيجى إكس 30″ بنسبة 1.83%، ليغلق عند مستوى 13014 نقطة، وصعد مؤشر “إيجى إكس 50″ بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 2001 نقطة، وقفز مؤشر “إيجى إكس 20″ بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 13117 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70″ بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 463 نقطة، وكذلك مؤشر “إيجى إكس 100″ الأوسع نطاقًا بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 1121 نقطة.