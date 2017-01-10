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إحالة 116 إرهابيًا بقضية «داعش مصر» للمحاكمة الجنائية

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إحالة 116 إرهابيًا بقضية «داعش مصر» للمحاكمة الجنائية إحالة 116 إرهابيًا بقضية «داعش مصر» للمحاكمة الجنائية

 

أرشيفية

قررت جهات التحقيق المختصة، إحالة 116 إرهابيًا من المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”داعش ”، للمحاكمة أمام الجنايات، لاتهامهم بالتورط فى التخطيط لعمليات إرهابية كبرى داخل البلاد، والتخابر مع منظمات أجنبية للإضرار بالأمن القومى المصرى.

ويواجه المتهمون بحسب التحقيقات، ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالهم، وحيازة مطبوعات تحرض على العنف، واستحلال دماء رجال الجيش والشرطة، والتخطيط لقلب نظام الحكم بالقوة، وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وحيازة أسلحة ومفرقعات، والتخابر مع جهات أجنبية.

 

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