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«أطباء مصر» ترفض انضمام العلاج الطبيعى إليها

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«أطباء مصر» ترفض انضمام العلاج الطبيعى إليها «أطباء مصر» ترفض انضمام العلاج الطبيعى إليها

نقابة أطباء

اعلن الدكتور إيهاب الطاهر الأمين العام لنقابة أطباء مصر، عن بعض المقترحات والتى تلقاها من بعض الأعضاء لمناقشتها وعرضها بالجمعية العمومية الطارئة لاتحاد المهن الطبية، والمقرر انعقادها الجمعة الموافق 20 يناير المقبل.

وأشار الطاهر، أن من أبرز هذه المقترحات هى التأكيد على مبدأ رفض ضم أى نقابة أخرى لإتحاد نقابات المهن الطبية مهما كانت المبررات، مع التمسك بالدستور فى استقلالية النقابات وعدم جواز تدخل الجهات الإدارية فى شئونها.

وأوضح الأمين العام، أن من بين المقترحات أيضًا، إعادة التواصل مع جميع أعضاء مجلس النواب لتوضيح حرمة المال الخاص وخطورة التعدى على استقلال النقابات و انتهاك الدستور، و وضع بانرات على واجهة جميع النقابات العامة والفرعية الأربع “أطباء، صيادلة، بيطرين، أطباء أسنان” توضح رفض ضم نقابة العلاج الطبيعى للاتحاد، و اتخاذ الإجراءات القانونية للطعن بعدم دستورية القانون فى حالة إقراره.

 

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