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«الكرملين» يأسف لتردي العلاقات الروسية الأمريكية بشكل غير مسبوق

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«الكرملين» يأسف لتردي العلاقات الروسية الأمريكية بشكل غير مسبوق «الكرملين» يأسف لتردي العلاقات الروسية الأمريكية بشكل غير مسبوق

الكرملين دميتري بيسكوف

أعرب المتحدث الصحفي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، عن أسفه لتردي العلاقات الروسية الأمريكية بشكل غير مسبوق.

وأكد “بيسكوف”، أن فرض واشنطن عقوبات جديدة على بلاده تعد خطوات إضافية تعكس تدهور العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وروسيا.

ومن جانبه، وصف سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي تصرفات الإدارة الأمريكية للرئيس باراك أوباما بـ”العار”، مشيرًا إلى أن هذه الإدارة تحاول في الأيام القليلة المتبقية لها جعل العلاقات مع روسيا أكثر سوءًا عبر فرض عقوبات جديدة ضد موسكو.

يذكر أن، وزارة المالية الأمريكية فرضت أمس الإثنين، عقوبات ضد 5 أشخاص آخرين من المواطنين الروس، بينهم رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين وأندري لوجوفوي ودميتري كوفتون وستانسلاف جوردييفسكي وجينادي بلاكسين.

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