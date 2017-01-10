الاتحاد السكندري يواجه المريخ السوداني وديًا

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، اليوم الثلاثاء، تدريباته استعدادًا لمواجهة فريق المريخ السوداني، غدًا الأربعاء، في ثاني لقاءاتهما الودية، ضمن منافسات الدورة الودية التي ينظمها الفريق السوداني، في إطار اتفاقية التوأمة مع الاتحاد السكندري.

وكان الفريقان قد تعادلا بهدفين لكل منهما الأحد الماضي، في التجربة الودية الأولى التي جمعت بينهما على هامش مهرجان السياحة والتسوق بولاية البحر الأحمر السودانية.

وفي سياق أخر، انتظم الكونغولي كابونجو كاسونجو، مهاجم الفريق الأول بنادي الاتحاد السكندري في معسكر فريقه في بورتو سودان ، استعدادًا لمواجهة فريق المريخ.

وكان “كاسونجو”، قد وصل إلى مطار الخرطوم قادمًا من الكونغو بعد تخلفه عن السفر مع بعثه فريقه بسبب تأخر عودته من بلاده لقضاء إجازة أعياد الميلاد.