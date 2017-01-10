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تجديد تعيين مدير التضامن بالمنيا لعام ثالث

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تجديد تعيين مدير التضامن بالمنيا لعام ثالث تجديد تعيين مدير التضامن بالمنيا لعام ثالث

>المنيا – حسن عبد الغفار

 

صدق الرئيس عبد الفتاح ، رئيس الجمهورية، على قرار الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الإجتماعى بتجديد تعيين مصطفى عبد الله وكيلا لوزارة التضامن بالمنيا لعام ثالث ، بعد بلوغه سن المعاش منذ عاميين .

وقال مدير تضامن المنيا إن هذا القرار يأتى بمثابة تكريم وتكليف بالإستمرار فى العمل والإجتهاد من أجل خدمة المواطنين بمحافظة المنيا .

 يشار إلى أن مصطفى عبد الله وكيل التضامن بالمحافظة بلغ السن القانونية العام قبل الماضى وتم تجديد الخدمة له، للعام الثالث على التوالى هذا العام، اعتباراً من آواخر أغسطس الماضى.

 


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