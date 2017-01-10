إعادة طالبة لأسرتها تركت منزلها بالإسكندرية بعد ضبطها بمحطة قطارات المنيا

المنيا- حسن عبد الغفار

تمكنت مباحث محطة سكك حديد المنيا، من إعادة طالبة لأسرتها بمحافظة الإسكندرية، كانت قد تركت منزلها لخلافات أسرية، حيث تم ضبطها بأحد القطارات المتجه إلى جنوب الصعيد أثناء توقفه بمحطة مدينة المنيا.

تلقى اللواء فيصل دويدار مدير أمن المنيا، إخطاراً من العميد عبد الفتاح الشحات رئيس مباحث المديرية، بتمكن شرطة السكة الحديد بمحطة المنيا، بقيادة العقيد رفعت عبد الصمد، مأمور القسم، من ضبط "أمنية –ا"، طالبة، أثناء استقلالها أحد القطارات القادم من محافظة الإسكندرية.

كشفت تحريات المقدم أحمد أبو شناف رئيس مباحث المحطة، أن الطالبة مقيمة بحى المندرة بمحافظة الإسكندرية، وهاربة من منزل الأسرة لخلافات عائلية، وأنها استقلت القطار رقم 164 القادم من الإسكندرية ومتجه إلى محافظة أسوان بجنوب الصعيد، وتم التنسيق مع أمن الإسكندرية، واستدعاء الأسره للحضور لاستلام الطالبة.