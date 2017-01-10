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رويترز: عمان تبحث مع دول خليجية الحصول على وديعة بمليارات الدولارات

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رويترز: عمان تبحث مع دول خليجية الحصول على وديعة بمليارات الدولارات رويترز: عمان تبحث مع دول خليجية الحصول على وديعة بمليارات الدولارات

>رويترز

  قال مصدران لرويترز، إن سلطنة عمان تتفاوض مع دول خليجية للحصول على وديعة بعدة مليارات دولار فى بنكها المركزى لتعزيز احتياطياتها من النقد الأجنبى وتفادى أى ضغوط على عملتها الريال.

وذكر المصدران، اللذان طلبا عدم ذكر اسميهما نظرا لعدم الإعلان عن الأمر، أن مسؤولين عمانيين التقوا فى الآونة الأخيرة مع مسؤولين من وزارات المالية الكويتية والقطرية والسعودية لبحث الوديعة المقترحة.

وقال مصدر فى سلطنة عمان، مطلع على سير المحادثات، إنها ما زالت فى مراحلها الأولى لكن "المؤشرات إيجابية حتى الآن". مضيفا:"قد يقلل هذا من مخاطر انخفاض قيمة العملة".

وأكد مسؤول قطرى، إجراء المفاوضات، قائلا :"ما يجرى مناقشته فى حدود مليارات الدولارات.. من المصلحة المشتركة للمنطقة المحافظة على سعر الصرف مستقرا."

ولم يرد مسؤولون بوزارات المالية العمانية والكويتية والقطرية والسعودية على مكالمات هاتفية ورسائل إلكترونية لطلب التعليق.

 

 


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