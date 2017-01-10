الأهلي يتلقى نسخة من الاستبدال وينتظر لائحة السوبر و قرارات الجمعية العمومية

كتب فتحى الشافعى

تلقى النادى الأهلى اللائحة الخاصة بالاستبدال فى فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعدما سبق وطالب مجلس الأهلى برئاسة محمود طاهر اتحاد الكرة أكثر من مرة بنسخة من قرارات الجمعية العمومية الأخيرة، وصورة من قرار الاستبدال ولائحة مباراة السوبر.

وتنص لائحة الاستبدال على استبدال 2 من اللاعبين المحليين فى قائمة الفريق، بالإضافة إلى استبدال لاعب ثالث أجنبى بآخر محلى.

ورغم أن الأهلى تلقى نسخة من قرر الاستبدال، إلا أن الجبلاية لم تُرسل حتى الآن للقلعة الحمراء لائحة مباراة السوبر التى تقام يوم 10 من فبراير المقبل بين الأهلى والزمالك بالإمارات وقرارات الجمعية العمومية الأخيرة.