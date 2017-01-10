مروان محسن: المنتخب قادر على حصد اللقب الإفريقي

أكد مروان محسن، مهاجم فريق الأهلي والمنتخب الوطني، أن ودية تونس الأخيرة التي خاضها المنتخب الوطني استعدادًا لكأس الأمم الإفريقية بالجابون- كانت خير استعداد للبطولة.

وأضاف للموقع الرسمي لناديه، أن الجهاز الفني واللاعبين يعيشون حالة من التركيز الشديد، استعدادًا للبطولة، وأن الغرض من ودية تونس كان تجربة اللاعبين جميعًا، للوقوف على مستواهم قبل السفر إلى الجابون.

وعن الهدف الذي أحرزه، أضاف، أنه سعيد بالتسجيل في مرمى المنتخب التونسي، خاصة وأن الهدف جاء من جملة تكتيكية تعدُّ «صورة بالكربون» من التدريبات اليومية، فضلا عن أنه ترجمة لمجهود جماعي وليس لدوره فقط كمهاجم المنتخب.

وأوضح، أن تألقه مع الأهلي في الفترة الماضية يرجع إلى معاونة زملائه، وأنه يسعى مع كل لاعبي المنتخب للظهور بقوة في كأس الأمم لتحقيق آمال الملايين.

واستكمل مروان محسن، بالاشارة الى أنه لا يبحث عن ألقاب شخصية في كأس الأمم القادمة، وإنما نعمل جميعًا على قلب رجل واحد.

وشدد “محسن” على أن غياب منتخب مصر عن البطولات الإفريقية جعل الجمهور متشوقًا لاستعادة إنجازات “الجيل الذهبي”، وأن المجموعة الحالية لديها من الخبرات ما يؤهلها إلى التعامل بمنتهى القوة مع كل ظروف البطولة.

واختتم “محسن” تصريحاته بالتأكيد على أن مجموعة مصر في البطولة غاية في الصعوبة، ولكن المنتخب قادر على تحقيق اللقب، بشرط أن تكون الإنطلاقة في دور المجموعات قوية ومصحوبة بنتائج إيجابية .

وشدد على أن المنتخب لا يخشى أسماء الفرق الكبرى، لاسيما وأن الجيل الحالي فاز على منتخبات كبيرة في مقدمتها نيجيريا وغانا.