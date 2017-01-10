«المركزى»: مد فترة سريان مبادرة دعم قطاع السياحة حتى فبراير 2018

قرر مجلس إدارة البنك المركزى المصرى بتاريخ 28 ديسمبر 2016، مد فترة سريان مبادرة دعم قطاع السياحة لمدة عام إضافى، لتنتهى بنهاية فبراير 2018، يتم خلالها قبول أى طلبات تأجيل لاستحقاقات البنوك، لمدة حدها الأقصى 3 سنوات، وكذلك مد فترة سريان مبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة لمدة 6 أشهر لتنتهى بنهاية يونيو المقبل، يتم خلالها السماح للبنوك بإمكانية ترحيل استحقاقات عملاء القروض لأغراض استهلاكية، والقروض العقارية للإسكان الشخصى لمدة 6 أشهر إضافي،ة من تاريخ استحقاقها وذلك للعملاء، المنتظمين فقط وفقًا لمركز 30 سبتمبر2016، العاملين بقطاع السياحة مع عدم احتساب فوائد تأخير عن تلك الفترة مع استمرار سريان باقى بنود المبادرة.

وأكد البنك المركزى المصرى، فى بيان له، أنه يولى اهتمامًا بالغًا لقطاع السياحة لما يمثله من أهمية وركيزة من ركائز الاقتصاد القومى وموردًا هامًا للنقد الأجنبى، وأنه نظرًا لتدنى نسب الإشغال خلال الشهور الماضية، وفى ضوء اجتماع طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى مع المستثمرين من قطاع السياحة بمدينة شرم الشيخ يوم 25 ديسمبر 2016، حيث تم مناقشة المشكلات التى تواجهه القطاع والحلول المقترحة بشأنها.

وأضاف المركزى، أنه تيسيرًا على العاملين بقطاع السياحة فإنه يحق تأجيل استحقاقات هؤلاء العملاء الذين سبق وأن استفادوا من مبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة منذ صدورها فى 7 ديسمبر 2015