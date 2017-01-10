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«الكهرباء» تتوقع تسجيل فائض في الإنتاج 6300 ميجاوات

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«الكهرباء» تتوقع تسجيل فائض في الإنتاج 6300 ميجاوات «الكهرباء» تتوقع تسجيل فائض في الإنتاج 6300 ميجاوات

الكهرباء

(أ.ش.أ)

توقع مرصد الكهربا،ء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلكن أن يكون هناك فائضًا متوقعًا في الإنتاج المتاح، اليوم،  قدرها 6300 ميجاوات.

ورجح المرصد، في نشرته اليومية، أن يبلغ الحمل الأقصى اليوم 24 ألفًا و800 ميجاوات في ارتفاع عن حمل ساعة الذروة أمس، والذي بلغ 24 ألفًا و700 ميجاوات، بينما بلغ الحمل الأدنى 16 ألفا و340 ميجاوات.

ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل، ظهر اليوم، باللون الأخضر منذ منتصف الليل، وحتى الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.

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