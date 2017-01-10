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ضبط نظام متكامل لتمرير المكالمات الدولية الصادرة من مصر بطريقة غير شرعية

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ضبط نظام متكامل لتمرير المكالمات الدولية الصادرة من مصر بطريقة غير شرعية ضبط نظام متكامل لتمرير المكالمات الدولية الصادرة من مصر بطريقة غير شرعية

> كتب محمود عبد الراضى

ضبطت شرطة الاتصالات، اليوم، الثلاثاء، نظاما متكاملا لتمرير المكالمات الدولية الصادرة من بطريقة غير شرعية باستخدام عدد من الأجهزة ذات التقنية العالية على خطوط التليفون الأرضى بالنزهة الجديدة.

 

وكانت معلومات قد وردت لضباط إدارة شرطة الاتصالات مفادها وجود نظام متكامل لتمرير المكالمات الدولية الصادرة من جمهورية مصر العربية، بطريقة غير شرعية باستخدام عدد من الأجهزة ذات التقنية العالية على خطوط التليفون الأرضى بالنزهة الجديدة "موصل" والمتعاقد عليها من شركة TE DATA لتوصيل خدمة الإنترنت بسرعة 8 ميجا.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المكان فى حملة تفتيشية مكبرة من السادة ضباط إدارة شرطة الاتصالات بالتنسيق مع قطاع أمن القاهرة وقطاع مصلحة الأمن العام، ولجنة فنية من الشركة المصرية الاتصالات، وتم ضبط نظام متكامل لتمرير المكالمات الدولية الصادرة خارج البلاد بطريقة غير مشروعة .


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