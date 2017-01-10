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«الإدارة المحلية» بالنواب تطالب الحكومة برصف طريق متضرر من السيول

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«الإدارة المحلية» بالنواب تطالب الحكومة برصف طريق متضرر من السيول «الإدارة المحلية» بالنواب تطالب الحكومة برصف طريق متضرر من السيول

ا مجلس النواب (أرشيفية)

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائب عطية مسعود، بشأن عدم اعتماد المبالغ المالية لرصف الطريق المؤدى من وادى النطرون إلى منطقة الأديرة، بمحافظة البحيرة، بعد أن تعرض للانهيار جراء السيول، وأوصت لجنة حكومة بالموافقة على اعتماد المبالغ المالية لرصف الطريق.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب عطية مسعود، بشأن عدم وجود مداخل للقرى الواقعة على طريق وادى النطرون، العلمين بمحافظة البحيرة مما يسبب كثير من الحوادث.

وأوصت اللجنة وزارة النقل بإنشاء “دوران” بين هذه القرى، وتحديدًا قريتى “الجعار” و”سند” بوادى النطرون.

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