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«اكسترا نيوز» تحتفل بالذكرى «56» لوضع حجر أساس بناء السد العالي

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«اكسترا نيوز» تحتفل بالذكرى «56» لوضع حجر أساس بناء السد العالي «اكسترا نيوز» تحتفل بالذكرى «56» لوضع حجر أساس بناء السد العالي

السد العالي

عرضت قناة “اكسترا نيوز” تقريرًا عن الذكرى رقم 56 لوضع حجر الأساس لبناء السد العالي، والذي يوافق يوم 9 يناير من كل عام.

والتقت قناة “اكسترا نيوز” مع إثنين ممن شاركوا في بناء السد العالي عام 1960، واللذان أكدا بدورهم أن المشروع كان بالنسبة لهم معركة شرف، وحلم يسعون لتحقيقه من أجل إدخال المياه والكهرباء إلى ، مشيرين إلى أنهم عملوا في لمدة عام كامل دون تقاضي أي أموال، قبل تخصيص مبلغ 3 جنيهات شهريًا لكل عامل.

واستعرض التقرير بعض خطابات الزعيم الراحل جمال عبد الناصر والتي تحدث خلالها عن أهمية بناء السد العالم، وما سيدخله إلى مصر، إضافة إلى ما عانته مصر حتى خرج المشروع إلى النور.

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