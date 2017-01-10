«الصحة»: اعتماد 310 وحدة صحية لمعايير الجودة بمختلف المحافظات في 2016

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن اعتماد 310 وحدة صحية حسب معايير الجودة بمختلف المحافظات، وذلك خلال العام الماضى.

وأوضحت الدكتورة هالة ماسخ، رئيس قطاع الرعاية الصحية والأساسية، أنه تم تهيئة وتدريب عدد 4542 ”من الأطباء ، الصيادلة ، رائدات ريفيات ، ممرضات ، مسئولى ملفات”، من العاملين بوحدات ومراكز طب الأسرة ضمن قرض البنك الدولى بمحافظات (بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا).

كما تم تدريب 122 طبيب وممرضة من فريق الإشراف بالمحافظات، بالإضافة الى تدريب فريق العمل لعدد 896 (وحدة – مركز صحة أسرة ) من “الأطباء البشريين – الصيادلة – أطباء الأسنان – ممرضات – مسئولى ملفات “، ومن العاملين بوحدات ومراكز طب الأسرة بمحافظات (بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان ).

فيما تم تدريب عدد 524 طبيب وطبيبة على حزمة البرامج الفنية للرعاية الأساسية، وتم تدريب عدد 594 طبيب وطبيبة ومفتشة تمريض وممرضة على تنمية مهارات الإدارة من خلال 30 دورة تدريبية فى 6 محافظات، فيما تم ترقية عدد 253 طبيب وطبيبة من الأطباء العاملين بالرعاية الصحية الأساسية، كما تم ترشيح 225 طبيب وطبيبة للحصول على درجة الدبلوم والماجستير.

ومن جانبه أشار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، الى إعداد دراسة بالتنسيق مع المحافظات لحصر إحتياج المحافظات من مستلزمات التشغيل لوحدات ومراكز صحة الأسرة، ووضع المقترح النهائى للخطة الاستثمارية 2016-2017 ومراجعة مقترحات مديريات الصحة، بالإضافة لمتابعة خطط الإشراف على وحدات الرعاية الأساسية لمعرفة وتحديد أوجه القصور فى الوحدات.

وأضاف “مجاهد”، أنه تم عقد اجتماعات لعدد 71 إدارة صحية بالتنسيق مع ادارة الرعاية الأولية بمعدل 4 اجتماعات كل اجتماع لمدة يومين لعدد 3 محافظات وذلك لرفع كفائة أداء الادارات الصحية كما تم توفير قاعدة بيانات للقوى البشرية بوحدات الرعاية الصحية الأساسية على مستوى مديريات الشئون الصحية حيث يتم التحديث بصورة دورية نصف سنوية.