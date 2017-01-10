كواليس حلقة سمية الألفي على الحياة مع «شلهوب»

كتبت – إنجي لطفي

في حلقه خاصه من برنامج” فحص شامل” تحل الفنانة “سميه الألفي ” ضيفة على الإعلامية “راغده شلهوب” لتكشف سر اختفائها عن الإعلام لفترة اثنى عشر عامًا.

وقالت سمية، إن أول حب في حياتها كان فاروق الفيشاوي ، وكانت وقتها في العشرين من عمرها، مضيفة، وقتها كان هناك من يحبني أكثر من فاروق، وكشفت سمية عن أول هدية من فاروق الفيشاوى لها وهي عبارة عن وردة وشوكولاته ولبان.

وعن قرار اعتزالها أكدت أنه كان مفاجأة، ولم تخطط لها، مضيفة أنها لم تفكر يومًا في الحجاب، لأن هناك بعض المحجبات لايعرفن شيئا عن دينه، كاشفة، أنها علمت بخيانة زوجها الفنان فاروق الفيشاوي، ولكنها تقبلت الأم .

وأضافت، أؤمن أن الخيانة هي خيانة المشاعر وليس الجسد، وبررت خيانة فاروق لها بأنه ” ضعيف أمام الجنس الأخر”، وعن علاقتها بفاروق حاليًا، قالت إن العلاقة بينهما لم تنقطع في أي وقت رغم انفصالهما بسبب ابنيهما أحمد وعمر وحفيدتهما لينا، اللتان ي يحرصان على مصلحتها رغم كل شيء.