معاينة عقار المنصورة المنهار: المنطقة تعوم على بحيرة من مياه الصرف الصحى

الدقهلية - شريف الديب

كشفت جهات التحقيق فى واقعة انهيار عقار بناحية عزبة الصفيح فى المنصور وأودى بحياة 8 أشخاص أن المنطقة تعوم على بحيرة من الصرف الصحى تهدد بانهيارات أخرى لعقارات بها.

وطبقاً لمعاينة أجراها فريق التحقيق للمنزل المنهار، فإن المنطقة غير مزودة بشبكة صرف صحي ما نتج عنه تسرب مياه آبار الصرف، الأمر الذى يهدد جميع المساكن بها للانهيار وتعريض حياة المواطنين للخطر.

وتبين أن أغلب العقارات بتلك المنطقة تم بناءها اوائل الثمانينات قبل اصدار القانون رقم 116 لسنة 1983، وأصبحت كتله سكنية قديمة وعشوائية، ودخلت الحيز العمراني بتاريخ 1/1/2010 وتم رفعها من ولاية الزراعة في عام 2013 ، وعلى الرغم من ذلك لم يتم التعامل عليها تخطيطياً ولا تنظيمياً نظرا لعدم اصدار المخططات التفصيلية والاستراتيجية.