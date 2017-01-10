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«ميدو» يشيد بنجمة هوليوودبعد هجومها على «ترامب»:«الناس دي سابقانا بكتير أوي»

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downloadأشاد أحمد حسام ميدو المديرالفنى الحالى لفريق وادى دجلة،بالكلمة التى ألقتها نجمة هوليوود ميريل ستريب ،والتى هاجمت فيها  الرئيس الأمريكى «دونالد »،خلال تسلمها جائزة الجولدن جلوب عن مجمل أعمالها الاحد الماضى.
> ميدو علق على الكلمة عبر حسابه بموقع “تويتر”، وكتب  أسمعوا ما قالته ميريل ستريب في تكريمها الأخير، وعمق كلماتها ،ومدي ثقافتها ،هتفهموا ان الناس دي سابقانا بكتير اوي..في كل المجالات”!!!
> وقالت ستريب (67 عاما) أثناء تكريمها “كان هناك أداء واحد هذا العام أصابني بالذهول”.
> وأضافت «غرز مخالبه في قلبي، ليس لأنه أداء جيد، كانت تلك اللحظة التي قام فيها ذلك الشخص الذي يسعى للوصول إلى أكثر المقاعد احتراما في بلادنا بتقليد صحفي معاق».
> وكانت ستريب الحاصلة على ثلاث جوائز أوسكار تشير إلى واقعة حدثت في “ساوث كارولاينا”، عندما أشاح “ترامب” بذراعيه، وغير نبرة صوته مقلدا الصحفي “سيرج كوفاليسكي” من صحيفة نيويورك تايمز، الذي يعاني من إعاقة حركية.
> وقالت ستريب “كسر قلبي عندما رأيت ذلك ،وما زلت لا أستطيع التخلص من أثره، لأنه لم يحدث في فيلم سينما بل في واقع الحياة”.
> وأضافت “هذا الميل الغريزي للإهانة عندما يمثله شخص على الساحة العامة، شخص صاحب نفوذ، فإن أثره يمتد إلى حياة الجميع. قلة الاحترام تولد قلة احترام. والعنف يولد العنف”.

تغريدة ميدو

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