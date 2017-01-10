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السيسى: مصر مسئولة تجاه أشقائها بجنوب السودان فى دفع عملية التنمية

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السيسى: مصر مسئولة تجاه أشقائها بجنوب السودان فى دفع عملية التنمية السيسى: مصر مسئولة تجاه أشقائها بجنوب السودان فى دفع عملية التنمية

الرئيس عبد الفتاح السيسى (أرشيفية)

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه تباحث مع سيلفا كير رئيس جنوب السودان، حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مضيفًا: ” تنخرط بحكم مسئوليتها تجاه أشقائها فى جنوب السودان فى دفع عملية التنمية فى العديد من الجوانب والمجالات سواء بالمنح الدراسية فى الجامعات المصرية، أو الدورات التدريبية، المقدمة من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، أو فى مشروعات تنموية مباشرة مثل إنشاء محطات الآبار، ورفع المياه والكهرباء ودعم قطاع الصحة والمستشفيات بالأدوية والشحنات الغذائية وغيرها”.

وأفاد الرئيس السيسى، فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره سلفا كير، بأنه أكد لرئيس جنوب السودان على مواصلة مصر دعمها لجنوب السودان على مختلف الأصعدة، قائلًا “عبرنا عن الرغبة المشتركة فى زيادة وفتح مجالات الاستثمار أمام المستثمرين المصريين، خاصة عند استقرار الأوضاع الذى نتمنى أن تتحقق فى القريب العاجل”.

 

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