الأرصاد: غدا طقس مائل للبرودة شمالا معتدل جنوبا..والعظمى بالقاهرة 18

القاهرة (أ ش أ)

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس مائل للبرودة شمالا حتى شمال الصعيد معتدل جنوبا نهارا شديد البرودة ليلا وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة حتى شمال الصعيد والرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معدلة تنشط على البحر الأحمر .

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيهما ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح على البحر المتوسط تكون جنوبية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة 8 18

الإسكندرية 9 17

مطروح 5 17

بورسعيد 8 16

دمياط 8 17

بلطيم 7 17

الإسماعيلية 5 19

السويس 6 18

العريش 1 17

نخل 3- 14

طابا 4 16

الطور 5 20

مرسى علم 8 23

الغردقة 9 23

شرم الشيخ 14 22

رفح 1 16

كاترين 2- 15

سيوة 4 16

المنيا 3 18

الفيوم 5 19

رأس سدر 8 19

أبوسمبل 9 23

وسط الدلتا 7 17

أسيوط 3 19

سوهاج 5 20

الأقصر 4 21

أسوان 6 23

شلاتين 14 23

حلايب 16 21

الوادى الجديد 2 19

قنا 5 20

نويبع 10 20

السلوم 4 16

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 20 33

المدينة 15 28

الرياض 11 28

المنامة 17 22

أبوظبى 18 25

الدوحة 18 26

الكويت 10 22

دمشق 2- 12

بيروت 12 16

عمان 2 12

القدس 4 12

غزة 8 18

بغداد 5 17

مسقط 21 27

صنعاء 2 24

الخرطوم 19 36

طرابلس 8 16

تونس 6 13

الجزائر 8 12

الرباط 9 18

نواكشوط 14 30

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 4- 4

اسطنبول 2 4

اسلام اباد صفر 15

نيودلهى 4 17

جاكرتا 25 32

بكين 6- 6

كوالامبور 24 33

طوكيو 1 9

أثينا 7 12

روما 4- 7

باريس 5 10

مدريد 1 18

برلين صفر 3

لندن 3 11

مونتريال 2- 2

موسكو 11- 8-

نيويورك صفر 4

واشنطن 6 12